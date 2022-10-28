У КНР висловили згоду з кремлівським диктатором в "утвердженні статусу Росії як великого гравця на міжнародній арені".

Міністр закордонних справ Китаю Ван І провів телефонну розмову зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим. Під час бесіди КНР висловила підтримку РФ "під лідерством Путіна". Вона схвалила ініціативи кремлівського диктатора в "утвердженні статусу Росії як великого гравця на міжнародній арені".

Про це стало відомо з комюніке, яке опублікувала китайська сторона.

Офіційний Пекін відзначив привітання Сі Цзіньпіна від Путіна у зв'язку з його переобранням лідером Компартії КНР на третій термін. За словами Вана І, це демонструє "високий рівень взаємної довіри і підтримки між Китаєм і Росією".

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"Китайська сторона також буде твердо підтримувати російську сторону під лідерством президента Путіна, в тому, щоб об'єднувати російський народ для подолання труднощів, усунення проблем, реалізації стратегічних цілей розвитку і стверджувати статус Росії як великого гравця на міжнародній арені. Китай і Росія мають легітимне право реалізувати свій шлях розвитку... Будь-які спроби заблокувати прогрес Росії і Китаю приречені на невдачу", — сказано в комюніке.

Відносини між Китаєм і Росією: основна інформація

У середині серпня глава МЗС України Дмитро Кулеба висловився про позицію Піднебесної: "Китай поки зберігає нейтралітет. Політично на рівні наративів їх інтерпретація причин війни збігається. Але на рівні практичної підтримки, до якої так прагне Росія, Китай дотримується нейтралітету".

Президент США Джо Байден в середині вересня теж повідомив, що на той момент не було доказів допомоги РФ від КНР. При цьому агресор її неодноразово запитував.

У Пекіні прокоментували масований ракетний обстріл України 11 жовтня: "Ми стурбовані розвитком поточної ситуації і закликаємо відповідні сторони вирішити свої розбіжності шляхом діалогу і консультацій".

На Асамблеї Арктичного кола в Ісландії представник Китаю посперечався з адміралом НАТО. Однією з причин словесної перепалки стала позиція КНР щодо війни в Україні.

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