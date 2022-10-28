Наразі затриманій повідомлено про підозру, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У Миколаєві викрили та затримали російську агентку, яка збирала розвіддані про місця базування і переміщення Сил оборони у прифронтових районах півдня України.

Згідно з повідомленням Служби безпеки України, насамперед зловмисниця передавала інформацію щодо переміщення військової техніки ЗСУ, в тому числі про місця дислокації повітряної військової техніки на території Миколаївської області.

Також вона передавала ворогу локації стратегічно важливої критичної інфраструктури на території регіону.

Відео дня

Отримані відомості окупанти використовували для підготовки прицільних ракетних ударів по українських об’єктах.

Згідно з повідомленням, СБУ спрацювала на випередження і затримала зловмисницю на спробі передачі ворогу розвідувальної інформації, тим самим запобігши реалізації ворожих планів щодо здійснення повітряних атак на південному напрямку.

Наразі затриманій повідомлено про підозру за вчинений нею злочин. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Агенти РФ у Миколаєві

Як повідомляв УНІАН, у липні 20 голова Миколаївської обласної військової адміністрації повідомив, що місто закриють на кілька днів для проведення операції з виявлення навідників.

Раніше секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вніс Миколаїв на третє місце серед міст, які зазнали найбільше ракетних атак.

З 23:00 5 серпня до 5:00 8 серпня у місті вводили тривалу комендантську годину. Під час неї правоохоронці перевіряли всі житлові будинки та квартири.

Генерал Дмитро Марченко повідомляв, що під час перевірки було затримано близько 400 осіб, серед яких були не лише колаборанти.

Раніше стало відомо, що начальника комунального підприємства "Миколаївська ритуальна служба" затримала СБУ. Він мав організувати потужну агентурну групу спецслужб РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: