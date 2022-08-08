У місті понад дві доби тривала комендантська година.

У Миколаєві минулими вихідними під час тривалої комендантської години було затримано близько 400 осіб.

Про це розповів в ефірі телеканалу "Київ" генерал Дмитро Марченко, який раніше керував обороною міста й нещодавно знову повернувся до Миколаєва.

За його словами, затримані передавали ворогу цінну інформацію і це вже офіційно підтверджено.

"Я поки не можу про це казати, але вона (комендантська година - УНІАН) пройшла дуже вдало, дуже добре "почистили" місто, крім колаборантів знайшли дуже багато інших правопорушень, вихідні пройшли не просто так", - запевнив Марченко.

Нагадаємо, з вечора п'ятниці до ранку понеділка Миколаїв був закритий на виїзд та в'їзд, у місті було оголошено комендантську годину й заборонено пересування без поважної причини. Правоохоронці та військові, серед іншого, ходили з перевірками по квартирах та будинках.

Раніше сьогодні голова ОВА Віталій Кім розповів, що за цей період було зареєстровано два десятки кримінальних проваджень та затримано п'ятьох осіб, які перебували в розшуку. "Знайшли обладнання, яке реєструвало фейкові облікові записи тощо. Розібралися з однією групою, яка тепер нам не заважатиме. Як бачите, ніхто нікого не розстріляв. Ніхто не напав на Баштанку чи Миколаїв", - написав Кім.

Також СБУ відзвітувала про затримання осіб, які корегували ворожі обстріли.