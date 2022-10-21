Ним виявився начальник комунального підприємства "Миколаївська ритуальна служба", якого затримали безпосередньо в міськраді під час наради у мера.

Служба безпеки України (СБУ) знешкодила російську агентуру, яку очолював чиновник із Миколаєва.

Як повідомляє прес-служба СБУ, зрадника затримали під час наради у мера.

"Одним із завдань зрадника було організувати потужну агентурну групу спецслужб РФ. Ним виявився начальник комунального підприємства "Миколаївська ритуальна служба". Спецпризначенці СБУ затримали його безпосередньо в міськраді", - йдеться у повідомленні.

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Встановлено, що зловмисник "здавав" ворогу персональні дані військовослужбовців ЗСУ, СБУ, співробітників Нацполіції і обласної прокуратури. Також він передавав окупантам списки загиблих українських захисників, збирав розвіддані про дислокацію і маршрути переміщення підрозділів ЗСУ.

Іншим його завданням було "інформувати" агресора про роботу об'єктів критичної інфраструктури Миколаєва та інші закриті питання, які обговорювались під час нарад у міськраді.

За даними СБУ, чиновник намагався залучити до розвіддіяльності ще чотирьох осіб з прокремлівськими поглядами.

Водночас, правоохоронці встановили особу представника спецслужб РФ, який координував їхню діяльність з території тимчасово окупованого Херсона.

Виявлення зрадників в Україні

З моменту повномасштабної війни в Україні СБУ та інші служби регулярно виявляють зрадників України у різних областях. Зрадники всіляко допомагають ворогу, зокрема повідомляють про розташування ЗСУ та військових об'єктів. Так, у вересні в Одесі пасажири маршрутки затримали жінку, яка через вікно фотографувала об’єкти інфраструктури. В маршрутному автобусі пасажири звернули увагу, що невідома жінка знімає деякі об’єкти, які фотографувати не можна. Люди не дозволили жінці війти з маршрутки та викликали поліцію.