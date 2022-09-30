Чоловіка після 24 лютого завербували представники ФСБ РФ.

Затриманий в Одесі російський агент під псевдонімом "Професор" був пов’язаний з кумом президента РФ Володимира Путіна Віктором Медведчуком, якого звинувачують у державній зраді.

Про це на брифінгу повідомив спікер начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Та агентурна мережа російської ФСБ, яка була викрита біля Одеської обласної військової адміністрації, коли затримали її керівника на прізвисько "Професор", це те, що було пов’язане з відомим фігурантом Віктором Медведчуком", - сказав Братчук.

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Він додав, що спецслужби в регіоні працюють цілодобово та вдало викривають ворожих агентів.

Затримання російських агентів у Одесі

На початку серпня в Одесі було затримано російського агента під псевдонімом "Професор".

За даними слідства, чоловіка після 24 лютого завербували представники ФСБ РФ і допомагали у проведенні підривної діяльності проти України. Він збирав дані про місця розташування блокпостів, командних пунктів, правоохоронних органів та спеціальних служб, промислові об'єкти військового призначення, які дислокуються на території Одеського регіону, а також інформацію про місця влучання внаслідок ракетних ударів.

21 вересня із російського полону повернулися 215 захисників України. 200 із них обміняли на народного депутата, одного з лідерів "Опозиційної платформи – За життя" та кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука, звинуваченого у державній зраді.

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