Через новий ворожий обстріл у Нікополі понівечено понад 20 будинків.

Окупанти обстріляли з РСЗВ та важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Цієї ночі росіяни тримали у напрузі Нікопольський район… Накрили вогнем дві тамтешні громади - Марганецьку та Нікопольську. Попередньо, людей не зачепило. Найбільше постраждав Нікополь. По ньому ворог бив з РСЗВ та важкої артилерії", - розповів він.

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Чиновник додав, що у місті понівечені понад 20 будинків та кілька газогонів, обірвано лінії електропередач.

"Майже 1 000 родин лишилася без світла. Енергетики уже лагодять мережі", - підкреслив Резніченко.

Обстріли України окупантами - найважливіші новини

Супротивник вже не раз обстрілював Дніпропетровську область з різного озброєння, є жертви, травмовані та руйнування.

У жовтні окупанти почали масовано атакувати об’єкти критичної інфраструктури, розташовані у різних областях України. Зокрема, під ударом опинилися теплові електростанції.

Унаслідок атаки, яку супротивник здійснив 10 жовтня, загинули 20 осіб, а 108 - були травмовані, також пошкоджені 205 різних об'єктів. Через те, що були пошкодженні важливі об'єкти, Київ припинив експорт електроенергії.

20 жовтня стало відомо, що ворог у Дніпропетровській області завдав удару по промисловому підприємству й об'єкту енергетичної інфраструктури, були серйозні руйнування.

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