Одна з ворожих атака була у Харківській області, зазначили у Генштабі армії України.

Упродовж минулої доби окупанти атакували українських воїнів у трьох областях.

Захисники України відбили ворожі атаки, які були в Донецькій, Луганській та Харківській областях, повідомив Генштаб Збройних сил нашої армії у своєму зведенні.

У Генштабі додали, що у Харківській області атака супротивника була в районі одного населеного пункту.

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"За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Тернова Харківської області; Білогорівка та Золотарівка Луганської області та Лиман, Іванград, Соледар, Новокалинове, Озарянівка, Одрадівка і Первомайське на Донеччині", – йдеться у зведенні.

Контрнаступ України 2022 – важливі новини

ЗСУ пішли у контрнаступ наприкінці серпня. Армія України просунулася вперед у Харківській, Херсонській, Донецькій та Луганській областях.

Станом на 20 жовтня у Харківській області від окупантів звільнили 544 населених пункти, а під окупацією залишалися 32.

У Херсонській області станом на 21 жовтня деокупували 88 населених пунктів. На Донбасі також звільнено десятки населених пунктів.

21 числа президен Володимир Зеленський повідомив, що на сході й півдні нашої держави продовжуються активні бойові дії, і ЗСУ зберігають ініціативу.

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