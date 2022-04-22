Міну виявили на узбережжі міста Южне.

В Одеській області до узбережжя з Чорного моря прибило міну.

Про це повідомив спікер оперативного штабу Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук.

За його даними, міну прибило на узбережжя міста Южне. Місцева влада просить людей не ходити на пляж, оскільки боєприпас будуть знешкоджувати фахівці.

У регіональному главку ДСНС журналістам підтвердили факт виявлення міни на узбережжі.

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня в Одеській області українські військові збили ворожий безпілотник. "В Одеській області військовослужбовці зенітного ракетного підрозділу Повітряних сил Збройних сил України збили російський безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, який здійснював повітряну розвідку", – повідомили тоді в повітряному командуванні "Південь".

13 квітня в акваторії Чорного моря в російський ракетний крейсер "Москва" влучили українські крилаті ракети"Нептун". За даними українського військового командування, в результаті корабель отримав пошкодження, загорівся, згодом перекинувся і затонув.

У Міноборони РФ стверджували, що на кораблі сталася детонація боєприпасів, а затонув він при буксируванні.

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