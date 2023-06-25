Після нібито заколоту Пригожина Путін сильно ослаб, вважає експерт.

Російська приватна військова компанія "Вагнер", якою керує так званий "кухар" диктатора Володимира Путіна Євген Пригожин, може очолити нову атаку РФ на Київ з білоруської території.

Українським лідерам варто остерігатися можливого нападу Пригожина на столицю України, сказав британський генерал, колишній начальник Генерального штабу Великобританії Річард Даннат Sky News. "Той факт, що він (ватажок "вагнерівців" - Ред.) поїхав до Білорусі, викликає деяку стурбованість", - заявив експерт.

Даннат попередив, що, якщо Пригожин "зберіг навколо себе боєздатні сили, то він знову становить загрозу для українського флангу, найближчого до Києва", де почалася повномасштабна війна з РФ.

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За його словами, "цілком можливо", що РФ може використовувати ПВК "Вагнер", щоб знову спробувати захопити українську столицю.

Також генерал прокоментував нібито організований Пригожиним заколот в РФ. "Путін безумовно сильно ослаб. Російські військові... явно у деякому сум'ятті", - заявив він.

Варто зазначити, що на початку повномасштабного вторгнення Білорусь дозволила військам РФ вдертися в Україну зі своєї території, і окупантам вдалося захопити частину Чернігівської та Київської областей. Через кілька місяців українські воїни прогнали загарбників з півночі нашої держави.

Українська сторона повідомляла, що РФ перекинула до Білорусі кілька тисяч своїх військовослужбовців, зокрема, мобілізованих. На білоруській території постійно йдуть військові навчання. Українські прикордонники повідомляли, що загрози нового вторгнення немає.

Що відомо про нібито заколот в Росії - цікаві новини

23 червня стало відомо, що Євген Пригожин звинуватив підконтрольних Міноборони Росії кадрових російських військових у завданні удару по "вагнерівцях". Ватажок ПВК заявив, що російське військове керівництво відповідальне за ліквідацію великої кількості окупантів і пригрозив йому "покаранням".

24 числа найманці взяли під контроль Ростов-на-Дону і Воронеж і нібито почали "похід" на Москву. ЗМІ писали, що бунтівники ліквідували кілька одиниць військової техніки, зокрема, вертольоти. Володимир Путін назвав дії посіпак Пригожина зрадою.

У той же день заколот різко завершився - Пригожин з відома Путіна поговорив з білоруським диктатором Олександром Лукашенком і пообіцяв зупинити просування "вагнерівців" у бік Москви. Повідомлялося, що членам ПВК "Вагнер" дали гарантії безпеки.

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