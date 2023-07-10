Оборона низки областей нашої держави буде зміцнена, зазначив генерал-лейтенант.

В Україні під час повномасштабної війни Житомирський, Рівненський та Волинський напрямки є загрозливими.

Скоро ці напрямки краще прикриють інженерними загородженнями, повідомив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв у Telegram. За його словами, підрозділи, які виконують завдання безпосередньо вздовж державного кордону, посилять військовою технікою та озброєнням.

"Завершена перевірка наших оборонних спроможностей Північної операційної зони в межах Житомирського, Рівненського та Волинського напрямків. Адміністраціям та нашим воїнам визначені завдання щодо покращення оборонних рубежів та позицій… Оборона буде зміцнена. І ми обов'язково разом переможемо!" - зазначив генерал-лейтенант.

Варто зазначити, що Рівненська, Житомирська та Волинська області знаходяться на кордоні з Білоруссю, яка допомагає РФ під час повномасштабного вторгнення в Україну.

Важливі новини України про війну - що треба знати

Після того, як у РФ наприкінці червня члени приватної військової компанії "Вагнер" на чолі з путінським "кухарем" Євгеном Пригожиним влаштували бунт, який завершився тим, що їм надали гарантії безпеки й дозволили переміститися у Білорусь, низка експертів заговорили про зростання загрози для України з боку білоруської території.

Сергій Наєв повідомляв, що станом на 1 липня українська сторона не фіксувала переміщення підрозділів ПВК "Вагнер" у Білорусь. Раніше спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко говорив, що не можна виключати будівництва бази для "вагнерівців" на білоруській землі.

Вас також можуть зацікавити новини: