Окупанти випустили 30 ракет із "Градів" по селу Кучерівка.

23 січня російські окупанти обстріляли дев'ять громад Сумської області, в результаті є жертви та значні руйнування.

Як повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у своєму Telegram-каналі, по Білопільській громаді росіяни тричі відкривали вогонь з мінометів (23 "прильоти") та із самохідних артилерійських установок (24 "прильоти"). Крім того, у бік Середино-Будської громади ворог відкривав вогонь із кулеметів (40 черг) та автоматів (30 пострілів).

"По Зноб-Новгородській громаді противник вів мінометний обстріл, 25 "прильотів". По Юнаківській громаді теж був мінометний обстріл із території РФ, 10 "прильотів". Путивльська громада: росіяни обстріляли прикордоння із РСЗВ, 6 "прильотів". По Краснопільській громаді противник стріляв із САУ, 4 "прильоти". По Миропільській громаді армійці вели артобстріл, 10 "прильотів", - розповів Живицький.

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Водночас, за його словами, у Ворожбянській громаді зафіксовано артобстріл з території Росії - 15 "прильотів". Внаслідок цього обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок: в одну з квартир залетів російський снаряд, тому вона зруйнована вщент, а ще три помешкання мають значні пошкодження.

Також від вибухів зруйновані господарчі приміщення місцевих жителів: літня кухня, сарай, лазня, гараж. Крім того, перебиті осколками газопровід і електричні лінії, пошкоджені приміщення залізниці та колії.

"По Есманьській громаді противник вів мінометний обстріл, 37 "прильотів". Також був артобстріл з території Росії - 10 "прильотів". По селу Кучерівка ворог випустив 30 ракет із "Градів". Внаслідок обстрілу одна молода жінка загинула, ще троє - поранені. Це мешканці одного будинку, члени однієї родини, куди було пряме попадання вибухівки. Без матері залишились двоє малюків", - додав голова ОВА.

Обстріли Сумщини

Як відомо, російські загарбницькі війська щодня обстрілюють область з різних видів озброєння.

Вчора вдень вони вдарили по житловим будинкам та залізниці у місті Ворожба. Десять російські снарядів розірвалися фактично у центрі міста.

21 січня стало відомо, що російська диверсійно-розвідувальна група намагалася прорватися на територію Сумської області, їм дали відсіч.

А у Сумах затримали агента ФСБ, який хотів влаштуватися до Управління оборонної роботи Сумської обласної військової адміністрації.

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