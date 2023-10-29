Українські воїни відбили десятки ворожих атак, зазначив Генштаб ЗСУ.

Триває повномасштабна війна в Україні проти російських загарбників, упродовж минулої доби відбулося близько 70 бойових зіткнень.

Найбільше ворожих атак наші захисники й захисниці відбили на Мар’їнському напрямку - понад 20, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у неділю, 29 жовтня, у своєму зведенні. За його даними, на цьому напрямку супротивники марно намагалися вести штурмові дії біля Новомихайлівки й Мар’їнки Донецької області.

Також "гаряче" було на Авдіївському напрямку, ворог марно намагався наступати біля Авдіївки, Опитного, Степового, Тоненького, Новокалинового й Кераміка Донецької області - Сили оборони відбили понад 15 атак з боку загарбників. У Генштабі додали, що росіяни продовжують намагатися взяти у кільце Авдіївку.

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На Бахмутському напрямку відбито ворожі атаки біля Хромового Донецької області. Крім того, супротивники марно намагалися відновити втрачене положення біля Андріївки й Кліщіївки. "Тут наші захисники відбили понад 10 атак противника", - підкреслюється у зведенні.

На Куп’янському напрямку окупанти марно намагалися здійснювати штурмові дії біля Іванівки й Синьківка Харківської області - наші воїни відбили 5 атак.

"На Шахтарському напрямку наші захисники відбили всі атаки противника поблизу Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області. На Запорізькому напрямку ворог намагався відновити втрачене положення в районі західніше Вербового Запорізької області, успіху не мав", - зазначається у зведенні.

Важливі новини України - війна сьогодні триває, і це варто знати

Росіяни вже тривалий час намагаються прорвати оборону українських воїнів на різних напрямках фронту, але зазнають провалів.

27 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що РФ продовжує намагатися захопити увесь український Донбас. Український лідер підкреслив, що окупанти вже кілька разів намагалися оточити Авдіївку, але отримували "по зубах" й зазнавали болісних втрат.

Варто зазначити, що РФ з початку повномасштабного вторгнення зазнала величезних втрат на українській землі. Загальні втрати ворога на 28 жовтня 2023 року становлять приблизно становлять приблизно 298 тис. 420 окупантів.

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