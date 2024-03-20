За добу армія РФ втратила 140 військових, танк, 12 гармат та 10 спецавтомобілів.

Російська армія кілька разів атакувала позиції українських захисників на Запоріжжі та Херсонщині, але втративши десятки солдатів, повернулася на свої позиції.

Як повідомили у Силах оборони півдня України, в цій операційній зоні попри значні втрати, ворог не полишає намірів вибити підрозділи ЗСУ із зайнятих позицій. Зокрема, за добу загарбники здійснили один штурм на лівобережжі Дніпра та шість разів штурмували українські позиції у районі Роботиного Запорізької області. У всіх випадках ворог діяв групами, кількість кожного з яких - до відділення. Атаки відбувалися без підтримки бронетехніки.

"Зазнавши втрат, противник відійшов на вихідні позиції", - заявили у Силах оборони.

Загалом, протягом доби, під час невдалих штурмів та вогневих влучань по відповідних місцях, у зоні відповідальності Сил оборони півдня армія РФ втратила 140 військових (вбитими та пораненими), танк, 12 гармат, міномет, 10 одиниць автобронетехніки, антену зв’язку, генератор.

"Знищено польовий пункт боєпостачання противника", - розповіли у ЗСУ.

Водночас окупанти не припиняють аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів. Зокрема, протягом бойової доби ворог, застосувавши тактичну авіацію, завдав удару в районі Антонівки Херсонської області та здійснив пуски керованих авіаційних бомб у районі Темирівки, Роботиного та Малої Токмачки Запорізької області.

Разом з тим, агресор продовжує терор мирного населення прифронтових територій Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. За добу окупанти застосували 169 FPV-дронів, 13 ударних БпЛА типу "Ланцет" та скинули 150 осколкових боєприпасів. Внаслідок ударів ворожих БпЛА на Херсонщині поранено дві цивільні особи, пошкоджено дошкільний навчальний заклад, житловий будинок та цивільну автівку.

Також перебували під ворожим артилерійським вогнем акваторія Очаківської та територія Куцурубської громад на Миколаївщині.

"З артилерії ворог 12 разів гатив по Херсону, тричі вдарив по Садовому та двічі по Бериславу. Також під вогонь ворожої артилерії потрапили Кізомис, Антонівка, Широка Балка, Шляхове, Львове, Тягинка, Іванівка, Новотягинка, Токарівка, Одрадокам’янка, Шевченківка, Хрещенівка, Станіслав, Осокорівка, Дніпровське, Михайлівка, Качкарівка, Бургунка, Республіканець та Придніпровське на Херсонщині. Внаслідок цих артилерійських обстрілів 3 цивільні особи отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Ще вогнем російської артилерії пошкоджено дві багатоповерхівки, припортову інфраструктуру, адміністративну будівлю та приватні будинки.

Окрім того, загарбники двічі гатили з артилерії по Гуляйполю на Запоріжжі, були обстріляні Малинівка, Мала Токмачка, Новоандріївка, Гуляйпільське, Новоданилівка, Чарівне, Темирівка, Новодарівка. Пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури.

"Ворог завдав артилерійських ударів по Нікополю, Марганецькій, Покровській та Синельниківській громадах на Дніпропетровщині. На жаль, внаслідок ворожих обстрілів поранено 5 цивільних осіб, серед яких є дитина. Пошкоджено господарські споруди, приватні будинки та екскаватор", - розповіли у Силах оборони.

Наразі відомо, що кораблі флоту РФ у Чорному та Азовському морях відсутні, російські ракетоносії не полишали пункти базування.

Ситуація на фронті: останні новини

Нагадаємо, за попередню бойову добу російська армія здійснила три спроби штурмів на лівобережжі Дніпра та дев'ять - в районах Роботиного та Приютного Запорізької області.

Українські захисники завдали вогневого ураження по місцях дислокації ворога, його вогневих позиціях та тилах. Протягом доби отримано підтвердження, що завдяки діям Сил оборони на лівобережжі та у Запорізькій області поменшало майже на 170 окупантів, танк, шість гармат, два комплекси радіоелектронної боротьби, 18 одиниць автобронетехніки.

Також речник Національної гвардії Руслан Музичук підтвердив, що російські окупанти намагаються тиснути на українську армію в районі села Роботине.

"Одна з точок, де його активність, - це Оріхівський напрямок, в районі Роботиного. Ворог намагається тиснути, скажімо так, зі східного напрямку, з південного напрямку в районі Роботиного. Теж, звичайно, це Новопавлівський напрямок, де ворог також намагається знайти слабкі місця в нашій обороні, покращити своє тактичне положення, зайняти більш вигідні рубежі", - пояснив він.

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