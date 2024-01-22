Комплекс "Царська охота" і вулиця Соборна знаходяться під контролем українських сил, хоча окупанти посилили штурми на цих напрямках.

Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів, що ситуація біля Авдіївки загострюється, але комплекс "Царська охота" і вулиця Соборна під контролем українських сил.

"Станом на зараз, звичайно, що ворог дуже активно штурмував декілька днів саме по цьому напрямку і намагається далі проводити свої штурмові дії. Але, станом і на вчора, і сьогодні "Царська охота" і вулиця Соборна повністю під контролем Збройних Сил України, саме 110-ї бригади",- акцентував Барабаш в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Він додав, що на околицях міста, цивільна Авдіївка з ресторанним комплексом "Царська охота" і вулиця Соборна, вже давно перетворилися на місце воєнних дій.

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"Ресторанно-готельний комплекс "Царська охота" з 2014 року постійно піддавався ворожими обстрілами і був точкою уваги окупантів. Вони завжди намагалися штурмувати в тому напрямку. Що стосується вулиці Соборної, то це в’їзд у місто з боку траси Ясинувата-Донецьк. Це стара частина міста, де у мирному житті не було ніяких підприємств, а були звичайні приватні будинки, здебільшого заселені вже тоді мешканцями більш похилого віку",- розповів Барабаш.

Очільник Авдіївської МВА зауважив, що зараз "в цілому ситуація дійсно дуже важка і складна", росіяни авіабомбовими ударами повністю стирають Авдіївку, як місто.

"Ворог тисне по всім напрямкам. Напрямок Степового також дуже гарячий і вони постійно намагаються проводити свої штурмові дії. Все це йде під акомпанемент ворожої ствольної та реактивної артилерії, великої кількості бомбових авіаударів по нашим позиціям і по самому місту. За минулу добу 37 масованих обстрілів відбулося по території нашої громади, близько 20 авіабомбових ударів. Дуже активно ворог останнім часом застосовує авіацію, можна сказати, що повністю стирають наше місто",- акцентував Барабаш.

Він додав, що росіяни і раніше накривали Авдіївку авіаційними ударами, але не з такою інтенсивністю, як зараз. "До прикладу, за минулий рік було по Авдіївці всього 146 авіабомбових ударів нанесено. А з 1 січня цього року, станом на сьогодні вже більше 300 ударів. Це дуже серйозна активізація авіації ворога", - підкреслив Барабаш.

Очільник Авдіївської МВА зазначив, що цивільні мешканці, які все ще залишаються в Авдіївці, бачать, наскільки складна ситуація навколо міста і безпосередньо в ньому.

"Вони на собі відчувають всю кількість авіаційних бомбових ударів та артилерійських обстрілів. Розуміють, що нам все складніше завозити гуманітарну допомогу, хоча зараз вона є у більш-менш достатній кількості. Останнім часом бачимо, що люди трохи активізуються на виїзд. Сьогодні через обстріли дороги евакуації не було, але два дні поспіль ми вивозили по 9 людей. Є бажаючі виїхати на завтра і після завтра. Станом на зараз 1101 людина залишається в місті", - сказав Барабаш.

Авдіївка - що відомо

Як зазначали у Генштабі, наразі Авдіївський напрямок залишається найгарячішою точкою фронту. Ворог не полишає спроб оточити авдіївку, але українські захисники продовжують стримувати ворожі сили та завдавати противнику втрат.

За даними військових аналітиків Defense Express російська окупаційна армія впритул наблизилася до забудови околиць Авдіївки і ситуація дуже складна. Зазначається, що Збройні Сили України намагаються максимально блокувати дії російських військ, однак все ускладнює велика кількість окупантів навколо міста.

Водночас, за даними аналітиків групи Oryx, російські загарбники під Авдіївкою вже втратили в понад десять разів більше техніки, ніж Збройні Сили України.

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