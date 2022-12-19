Окупанти розпочали новий виток терору - тримають жителів, які хочуть виїхати з окупації, на вимушених "новорічних канікулах".

За тиждень із захоплених територій чотирьох областей до Запоріжжя російські окупанти випустили всього 174 людини.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram-каналі. За його словами, загарбники розпочали новий виток терору - тримають жителів, які хочуть виїхати з окупації, на вимушених "новорічних канікулах".

"За тиждень із захоплених територій 4-х областей - Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської - до Запоріжжя окупанти випустили всього 174 людини. А починаючи з 15-го грудня і вже протягом 3-х днів не випускають з окупації жодної людини. Посилилась фільтрація і на альтернативних шляхах евакуації. Раніше можна було виїхати з окупації через Донецьку область або Крим в сторону Грузії або Естонії та Латвії", - заявив Федоров.

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Також він поінформував, що наразі почастішали випадки, коли на кордоні Росії та європейських країн окупанти розвертають авто українців назад.

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Раніше військовий експерт Роман Світан заявив, що операція по звільненню Мелітополя вже почалася.

За словами мера окупованого міста Івана Федорова, російські загарбники вже готуються до вуличних боїв.

Кілька днів тому українські військовослужбовці розгромили базу Російської Федерації з бронею та окупантами у Мелітопольському районі.

За даними Генерального штабу ЗСУ, росіяни розміщують свій особовий склад у будівлях шкіл, де навчаються діти.

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