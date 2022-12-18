У Бердянську обмеження можуть ввести до 3 січня 2023 року.

Окупаційна "влада" тимчасово захопленої частини Запорізької області прагне запровадити цілодобову комендантську годину.

Її тривалість відрізнятиметься в залежності від населених пунктів. Про це поінформував Генеральний штаб ЗСУ 18 грудня 2022 року.

"Командування окупаційних військ планує увести цілодобову комендантську годину в населених пунктах на тимчасово зайнятій території Запорізької області", - йдеться в повідомленні Генштабу.

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Зазначається, що такі обмеження діятимуть в Чернігівці з 25 грудня 2022. Водночас у місті Бердянськ введуть цілодобову комендантську годину з 30 грудня 2022 по 03 січня 2023 року.

Ситуація на Запоріжжі

Як раніше повідомляв УНІАН, через російський полон пройшли понад півтисячу цивільних на Запоріжжі.

Мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що вже другий тиждень поспіль триває інтенсивне знищення російських угруповань на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Нещодавно стало відомо, що у Запорізькій області окупанти почали відбирати майно евакуйованих українців.

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