Росіяни, яким вдалося вижити, бігли у село та у паніці шукали порятунку.

У суботу, 17 грудня, українські воїни розгромили базу російських окупантів поблизу села Троїцьке Мелітопольського району.

Як повідомляє місцеве видання "Ріа Мелітополь" з посиланням на очевидців, у базу РФ поцілила українська артилерія. Саме туди росіяни звезли броньовану та автомобільну техніку, а також особовий склад.

"Як повідомляють місцеві жителі, зранку поблищу Троїцького було пекло. В село прибігли ті рашисти, кому вдалося вижити. Були в багнюці і горлали на всю: "Нас накрыли! Все горит!". Детонація продовжувалась ще десь дві години", - зазначає видання.

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За даними ЗМІ, координати дислокації скупчення ворожого угрупування розвідники підрозділу ССО Бандерлоги засікли декілька днів тому. Після відстеження пересування противника та обробки даних артилерія вдало відпрацювала ціль.

Втрати РФ уточнюються. Генштаб про операцію в Троїцькому наразі не повідомляє.

ЗСУ нищать окупантів під Мелітополем

Впродовж останніх кількох тижнів українські воїни завдали кілька потужних ударів по базах та скупченнях окупантів на Мелітопольському напрямку. 4 грудня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що на Запорізькому напрямку за тиждень наші воїни знищили не менше 20 ворожих військових, ліквідовані понад 1 тис. загарбників.

15 грудня Генштаб ЗСУ розкрив, що 13 числа наші воїни в області ліквідували склади боєприпасів окупантів, кілька одиниць ворожої техніки й озброєння, і були поранені понад 200 супротивників.

За прогнозом військового льотчика-інструктора, полковника запасу ЗСУ Романа Світана, що на частині Запорізької області окупанти можуть відступити.

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