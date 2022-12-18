Російські окупанти у будівлях шкіл, де вчаться діти, розміщують свій особовий склад.
Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України щодо російського вторгнення станом на 18:00.
В повідомленні сказано, що противник продовжує використовувати заклади освіти на тимчасово захопленій території для прикриття своїх підрозділів.
"У деяких населених пунктах Василівського району Запорізької області, окупанти у будівлях шкіл розмістили особовий склад. При цьому, навчальний процес триває - діти відвідують навчальні заклади", - зазначають в Генштабі.
Війна в Україні: що відомо
Як повідомляв УНІАН, 18 листопада російські окупанти в Мелітополі та Мелітопольському районі селилися в будинки, які забрали у місцевих жителів, дитячі садочки і школи.
Міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що окупанти, які втекли з Херсона, намагаються окопуватися навколо Мелітополя та Мелітопольського району. З лікарні почали масово виписувати цивільних, щоб покласти поранених російських військових.