На тимчасово захопленій території перебувають в школах для прикриття своїх підрозділів.

Російські окупанти у будівлях шкіл, де вчаться діти, розміщують свій особовий склад.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України щодо російського вторгнення станом на 18:00.

В повідомленні сказано, що противник продовжує використовувати заклади освіти на тимчасово захопленій території для прикриття своїх підрозділів.

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"У деяких населених пунктах Василівського району Запорізької області, окупанти у будівлях шкіл розмістили особовий склад. При цьому, навчальний процес триває - діти відвідують навчальні заклади", - зазначають в Генштабі.

Війна в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада російські окупанти в Мелітополі та Мелітопольському районі селилися в будинки, які забрали у місцевих жителів, дитячі садочки і школи.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що окупанти, які втекли з Херсона, намагаються окопуватися навколо Мелітополя та Мелітопольського району. З лікарні почали масово виписувати цивільних, щоб покласти поранених російських військових.

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