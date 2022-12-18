Загарбники відчули запах "смаженого", зазначив мер Мелітополя.

Російські окупанти готуються до вуличних боїв у тимчасово окупованому Мелітополі.

Вже другий день у самому центрі поки що окупованого Мелітополя вороги розставляють бетонні конуси, про це повідомив мер міста Іван Федоров у Telegram.

"Напевно, за останній тиждень окупанти настільки відчули запах "смаженого", що вже готуються до вуличних боїв. В найкращих традиціях росіян "зуби дракона" розставляють ближче до цивільних - посеред центральних вулиць і житлових кварталів", - зазначив чиновник.

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За його словами, досвід інших деокупованих міст України підказує окупантам - їхні бетонні лего їм не допоможуть, а скоріше завадять самим тікати швидше з нашої землі.

Військова ситуація в Запорізькій області - що треба знати

Мелітополь захоплений, але не підкорений - у місті активно діють партизани, зокрема, вже пролунали низка вибухів біля "лігв" ворога.

Також у регіоні загарбникам активно протидіють Збройні сили України. 4 грудня Іван Федоров розповів, що на Запорізькому напрямку наші захисники за тиждень ліквідували не менше 20 баз супротивників, знищені понад 1 тис. окупантів.

17 числа у Генеральному штабі ЗСУ відзвітували, що 15 грудня в Запорізькій області були поранені 100 окупантів.

Військовий льотчик-інструктор, полковник запасу української армії Роман Світан говорив, що ворог може відступити на частині області.

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