В окупації 90% медзакладів використовують як шпиталі.

У Запорізькій області російські загарбницькі війська переобладнали шкільний спортзал на військовий шпиталь.

Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федеров у своєму Telegram-каналі. "Загарбники несуть величезні втрати на Запорізькому напрямку. В окупації 90% медзакладів вже використовуються як шпиталі для росвійськових. Тепер "трьохсотих" почали складати в школах", - повідомив він.

За даними Генерального штабу Збройних Сил України, загарбники зробили військовий шпиталь у спортивному залі школи у селі Високе. Станом на 15 квітня на лікуванні перебувало близько сотні окупантів з пораненнями різного ступеню важкості.

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Що відбувається у Запорізькій області

Як відомо, вчора російські загарбники вдарили ракетою по території церкви у Комишувасі. Внаслідок цієї атаки постраждали двоє людей.

Лише за добу російські окупанти завдали 101 удар по території області. Вже ввечері вони знову здійснили обстріл, пошкоджено дачні будинки та автівки.

За даними Федорова, на окупованих територіях росіяни готуються до оборони - загарбники риють окопи та встановлюють "зуби дракона".

У Бердянській райраді повідомляли, що місцеві колаборанти вже готуються до втечі з окупованих територій.

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