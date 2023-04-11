Мер окупованого Мелітополя зазначив, що окупанти "перерили нашу землю, як кроти".

Російські окупаційні війська готуються переходити до оборони в Запорізькій області. Мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров розповів, що росіяни в паніці риють окопи та встановлюють "зуби дракона".

"Окупанти Запорізької області готуються залишитися в українській землі. Риють собі могили у 4 ряди. Останнім часом псують землю приватних садів у Терпінні біля Мирного. Ставлять пам’ятники, відомі як "зуби дракона", зокрема, в районі Розівки і далі вздовж кордону Запорізької та Донецької областей", – написав Федоров у Telegram.

Міський голова Мелітополя зазначив, що росіяни "готують деревину на свої труни з наших дерев". Так, через Мелітополь із Криму на північ окупованої частини Запорізької області окупанти везуть соснові колоди. Водночас ворожі війська знищують дерева Старобердянського лісництва Мелітопольського району і переправляють ліс через Мирне.

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"Рашисти панічно готуються до оборони: перерили нашу землю, як кроти. Тим легше буде залишити їх у звичних норах назавжди", – резюмував Федоров.

Війна в Україні: що відбувається на окупованих територіях

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області росіяни знесли понад 350 зруйнованих російськими військами багатоповерхівок. За час окупації міста там звели менше 35 будинків, частина з них досі не введена в експлуатацію.

В районі Енергодара Запорізької області російські війська активно мінують територію прилеглих населених пунктів та лісосмуги. Окупанти бояться контрнаступу ЗСУ.

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