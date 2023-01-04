У житлових будинках повибивало вікна.

Внаслідок російського обстрілу околиць Запоріжжя зруйновано виробничі будівлі та пошкоджено житлові будинки.

Про це повідомляє голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух у своєму офіційному Telegram-каналі. Також він оприлюднив фотографії з місця обстрілу.

"В результаті прильоту на об'єкті інфраструктури зруйновані виробничі будівлі та виникла пожежа. Пожежу наші рятувальники вже ефективно ліквідували. Постраждали також житлові будинки, що розташовані поруч. На місці працюють рятувальні та комунальні служби міста. Зберігаємо спокій і пильність. Зруйноване відбудуємо!" - зазначив він.

Відео дня

На знімках можна побачити воронку від "прильоту", а також пошкоджену автівку.

Обстріли України

Як повідомляв УНІАН, вчора російські загарбники обстріляли Запоріжжя. Повідомлялося про "прильот" по об'єкту цивільної інфраструктури. Одна людина отримала поранення.

За добу російська армія майже 80 разів обстріляла Херсонську область. Внаслідок атак загинуло двоє цивільних, ще 9 отримали поранення.

В ніч на 3 січня окупанти вдарили ракетами по Дружківці Донецької області. Одна ракета влучила по місту, інша - по селу Яковлівка.

А у ніч на 2 січня війська РФ запустили в повітряний простір України дві групи ударних дронів Shahed.

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