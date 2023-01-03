У Херсоні ворожі снаряди влучили в авторинок, комунальне підприємство, приватні та багатоквартирні будинки.

За добу ворог обстріляв Херсонщину майже 80 разів, загинуло двоє та поранено 9 цивільних.

"Російські окупанти 79 разів обстріляли територію Херсонщини. Ворог гатив по мирних населених пунктах області з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків", - повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

Янушевич уточнив, що Херсон армія РФ атакувала 32 рази.

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Зокрема, ворожі снаряди влучили в авторинок, комунальне підприємство, приватні та багатоквартирні будинки.

"Минулої доби через російські обстріли загинули 2 людини, 9 жителів Херсонщини дістали поранення різного ступеня тяжкості", - додав голова ОВА.

Обстріли Херсонської області: подробиці

Російські війська систематично обстрілюють місто. У новорічну ніч вони залишили Херсон і прилеглі населені пункти без світла.

24 грудня під час масованої атаки РФ по центру Херсона загинули 10 людей, а ще 68 отримали поранення.

В деокупованому Херсоні залишилося менше 20% довоєнних жителів. Зараз в місті немає безпечних місць, оскільки російські війська цілеспрямовано обстрілюють територію Херсона.

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