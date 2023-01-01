В одній з областей вже повідомляють про звуки вибухів.

Російські загарбники запустили в повітряний простір України дві групи ударних дронів Shahed.

"Повітря. 2 групи мопедів", – написав голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім в Тelegram.

Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук також попередив про загроза атаки дронами.

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"Загроза мопедів. Віримо в ЗСУ", – написав він.

У деяких областях вже оголосили повітряну тривогу. Зокрема, "червоні" Кіровоградська, Запорізька, Дніпропетровська і Донецька області.

В соцмережах з'являються повідомлення про звуки вибухів на Дніпропетровщині, утім офіційного підтвердження інформації поки немає.

Обстріл України в новорічну ніч

В ніч з 31 грудня на 1 січня в центральних областях країни упродовж кількох годин тривала повітряна тривога.

Ракетами та дронами-камікадзе російські загарбники атакували, зокрема, Київську область. Загалом було виявлено і знищено 32 повітряні цілі. Сповіщали, що країна-терорист намагалась вдарити по об’єктах енергетичної інфраструктури.

Згодом стало відомо, що цієї ночі Сили протиповітряної оборони України ліквідували 45 окупантських дронів-камікадзе "Шахед", 13 – до півночі, 32 – вже 1 січня.

Ввечері 1 січня у Генштабі повідомили, що протягом доби противник завдав 35 авіаційних ударів та 16 разів вів огонь з реактивних систем залпового вогню, зокрема, і по дитячій лікарні міста Херсон.

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