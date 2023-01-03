Внаслідок обстрілу на об'єкті цивільної інфраструктури виникла пожежа.

Одна людина зазнала поранення внаслідок обстрілу об'єкту цивільної інфраструктури у Запоріжжі.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух у своєму офіційному Telegram-каналі. Зокрема, вночі ворог знову атакував ракетами околиці Запоріжжя. Голова обласної військової адміністрації закликає людей зберігати пильність.

"В результаті прильоту на об'єктах цивільної інфраструктури, виникла пожежа. За попередніми даними, одна людина поранена. На місці працюють відповідні служби", - повідомив Старух.

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Водночас, повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв у Telegram, внаслідок російського обстрілу пожежа виникла на підприємстві, а постраждала людина отримала осколкове поранення.

"Від вибухової хвилі у прилеглих будинках повилітали вікна", - додав Куртєв.

Ситуація на Запоріжжі

Як повідомляв УНІАН, 31 грудня російські заграбники обстріляли місто ракетами. Внаслідок удару було пошкоджено житлові будинки.

У ніч на 2 грудня Росія атакувала Україну іранськими "Шахедами". Тоді Повітряне командування "Схід" повідомляло про знищення над Дніпропетровською та Запорізькою областями 6 ударних БПЛА та високоточної керованої ракети Х-59МК2, яка йшла у напрямку Дніпра.

Днями у Генеральному штабі повідомили, що українські бійці вдарили по районах зосередження живої сили та техніки загарбників на тимчасово окупованій території Запорізької області.

А 22 грудня повідомлялося, що у Запорізькій області понад 70 російських військовослужбовців отримали поранення.

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