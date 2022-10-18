Лікарні міста працюють на резервному живленні.

У Житомирі немає води та світла після ранкової атаки росіян.

Про це повідомив Житомирський міський голова Сергій Сухомлин.

"Інформацію про постраждалих та пошкодження дамо згодом. Зараз немає світла і води у Житомирі. Лікарні на резервному живленні. Працюємо. Відбою немає. Будьте у безпеці", – сповістив він.

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Департамент освіти Житомирської міськради також сповістив, що до відбою сигналу повітряної тривоги діти перебуватимуть в укриттях. Там також закликали не відправляти дітей, які ще перебувають вдома, до навчальних закладів після відбою тривоги.

Оновлено (10:20): У Житомирі після ранкового ракетного ворожого удару по об‘єкту енергозабезпечення почали відновлювати подачу електроенергії, повідомив Сергій Сухомлин.

"Сьогодні було три прильоти у енергетичну інфраструктуру Житомира. Місто знаходилося без електроенергії фактично годину. Поступово наші аварійні бригади, наші енергетики роблять все можливе, щоб підключити місто до електричної енергії, і деякі райони уже підключені... Водоканал на цей момент підключений, наші енергетики роблять все, щоб у найближчі хвилини місто було з електроенергією", - сказав він.

За його словами, внаслідок ракетного удару було поранено двох людей, одного з яких госпіталізували.

Обстріли України 18 жовтня: що варто знати

У період з 4:40 до 8:20 повітряну тривогу було оголошено по всій території країни.

Після 6 ранку стало відомо, що у Кривому Розі лунають вибухи.

На цю мить відомо також про обстріли Харкова та області. Зокрема, під ударом був район одного із промислових підприємств в облцентрі.

Крім цього, росіяни ударили двома ракетами по об’єкту енергетичної інфраструктури у Дніпрі.

Також відомо, що є два прильоти в об‘єкт енергозабезпечення на Житомирщині.

Зафіксовані і три прильоти в об'єкт енергозабезпечення у Києві.

Очільники ОВА та мери масово закликають мешканців заряджати телефони, повербанки, запастися водою.

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