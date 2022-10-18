Ракети запускали з російського Бєлгорода.

Цього ранку росіяни знову атакували Харківщину ракетами.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні близько 8:30 ворог запустив по Харкову з російського Бєлгорода 8 ракет. Попередньо, постраждалих немає. Інформація уточнюється, профільні служби проводять обстеження, зокрема в Новобаварському, Основ'янському та Слобідському районах", – йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв мер Харкова Ігор Терехов у місті було кілька серій вибухів, за попередньою інформацією, під ударом район одного із промислових підприємств міста.

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У період з 4:40 до 8:20 повітряну тривогу було оголошено по всій території країни.

Після 6 ранку стало відомо, що у Кривому Розі лунають вибухи.

На цю мить відомо також про обстріли Харкова. Зокрема, під ударом був район одного із промислових підприємств міста.

Крім цього, росіяни ударили двома ракетами по об’єкту енергетичної інфраструктури у Дніпрі.

Також відомо, що є два прильоти в об‘єкт енергозабезпечення на Житомирщині, три прильоти в об'єкт енергозабезпечення у Києві.

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