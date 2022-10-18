Вибухи чутно у північній частині міста.

У Кривому Розі лунають вибухи. До цього у місті та багатьох регіонах України оголосили повітряну тривогу.

Про це у своєму Telegram повідомляє начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг. Вибухи у північній частині міста", - повідомив він.

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Вілкул також закликав містян перебувати в укриттях.

Ворожі атаки на Дніпропетровщину: що відомо

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 15 жовтня, російські окупанти намагалися атакувати Кривий Ріг дронами-камікадзе, усі вони були збиті. 17 жовтня РФ вдарила по об'єкту енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині. На місці сталася пожежа, руйнування були масштабними.

Після цього окупанти намагалися атакувати Дніпропетровську область ракетами. ППО збила три з них, а одна влучила по інфраструктурі.

Ввечері 18 жовтня ЗСУ знищили вісім іранських дронів-камікадзе "Shahed-136", які летіли атакувати міста України.

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