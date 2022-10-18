Відомо про прильоти в двох обласних центрах.

Вранці у вівторок, 18 жовтня, російські загарбники атакували територію України.

Як повідомляє мер Харкова Ігор Терехов, кілька вибухів пролунали у місті.

"Харків під обстрілом – у місті за п'ять хвилин було дві серії вибухів. За попередньою інформацією, під ударом район одного із промислових підприємств міста", – сповістив він.

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Очільник ОВА Олег Синєгубов також повідомив, що російські окупанти завдають ударів по Харкову та району. Він закликав перебувати в укриттях.

Харківські метрополітен сповіщав, що у зв’язку із обстрілами тимчасово призупиняється рух поїздів лініями метрополітену. Втім вже незабаром рух лініями Харківського метрополітену було відновлено.

Також у соцмережах поширюють фото та відео, на яких можна побачити задимлення після ймовірних прильотів у Дніпрі.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, росіяни ударили двома ракетами по об’єкту енергетичної інфраструктури у Дніпрі. В області – проблеми з водо- та електропостачанням.

"Там пожежа і серйозні руйнування. Без електрики лишилися окремі райони Дніпра, Синельникового та Васильківки. Знеструмлена одна з насосних станцій "Дніпроводоканалу". На лівому березі міста перебої з водою. Всі служби стануть до роботи тільки-но мине небезпека нових атак", – сповістив він та заклиав до економного споживання електрики у найближчий час.

Сповіщають також про вибухи та знеструмлення у Житомирі. Як зазначили в ОПУ, є два прильоти в об‘єкт енергозабезпечення.

Відомо також про роботу ППО у Київській області, інформацію підтвердив очільник ОВА Олексій Кулеба. Він наголосив, що не варто поширювати фото та відео результатів роботи ППО і ворожих об'єктів.

Згодом почали з'являтися повідомлення і про звуки вибухів у столиці, є перебої з електропостачанням.

Одночасно міський голова Броварів Ігор Сапожко підтвердив, що у місті чутно вибухи – працює ППО.

Крім цього, Telegram-канали повідомляють про вибухи в Запоріжжі та ймовірну роботу ППО. Наразі інформація не підтверджена владою.

Обстріли України 18 жовтня: що варто знати

У період з 4:40 до 8:20 повітряну тривогу було оголошено по всій території країни. До цього часу вже відомо про атаки на Дніпропетровську та Миколаївську області.

Після 6 ранку стало відомо, що у Кривому Розі лунають вибухи.

Також було атаковано Миколаївщину. Окупанти обстрілювали Миколаїв та область з тимчасово окупованої Херсонщини. Через це у місті зникло світло. Без електроенергії також частково залишилися населені пункти в області. Вночі в області збили п'ять дронів-камікадзе.

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