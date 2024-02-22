Погіршення ситуації на фронті у виданні пов'язують з проблемними постачаннями озброєння та боєприпасів для України.

Український фронт фактично став майже нерухомим. Обидві сторони окопалися, а у 2023 році лінії фронту майже не змістилися.

Як йдеться у матеріалі The Economist, президент України Володимир Зеленський все ще публічно заявляє, що Україна поверне всі захоплені території, навіть якщо він особисто знає, що це станеться нескоро, якщо взагалі станеться. Його розчарування відсутністю прогресу спонукало змінити керівництво ЗСУ.

Приблизно за місяць війни Росія контролювала понад 22% території України (включаючи території, окуповані в 2014 році). Україна відповіла двома приголомшливими контрнаступами. До кінця січня 2023 року вона звільнила більше половини цих територій.

Відео дня

Але прогрес на фронті з тих пір зупинився. Контрнаступ минулого літа не мав великого значення. Росія завоювала незначні позиції за останні 12 місяців, збільшивши територіальні здобутки на 0,2%.

Тупикова ситуація викликала занепокоєння серед союзників України. Дані, опубліковані 16 лютого Кільським інститутом світової економіки, німецьким аналітичним центром, показують, що загальна допомога, виділена на найближчі постачання з Європи, перевищує допомогу від США, хоча ЄС відстає у постачанні озброєння. Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель визнав, що Україна отримає тільки половину з обіцяного мільйона артснарядів.

Зростання переваги Росії в артилерійському вогні завдає шкоди українським силам. Точаться важкі бої на східному та південному фронтах. Росія захопила Авдіївку, що стало найбільшою поразкою України з моменту падіння Бахмута в травні минулого року. Майор Збройних сил України сказав The Economist , що якби у них було більше техніки та боєприпасів, битва за Авдіївку закінчилася б "зовсім інакше". Міста на сході тепер побоюються, що вони стануть наступною мішенню Росії.

Натомість Україна має більше успіхів на морі. Навіть не маючи значної частини звичайного військово-морського флоту, Україна завдає серйозної шкоди Росії. Ракетні атаки та атаки безпілотників знищують російський флот. Видання зазначає, що вже знищено 25 кораблів і один підводний човен; 15 знаходяться на ремонті. 14 лютого українці потопили ще одне цінне судно. Решта російських суден змушені діяти на значно більшій відстані від узбережжя України.

Це створило стратегічний коридор для експорту зерна та інших товарів, попри вихід Росії з угоди ООН. Це дуже допомагає економіці: загальний експорт зернових, олійних культур і рослинних олій у січні був вищим, ніж на початку 2019 і 2020 років. Такі успіхи показали, що Україна все ще бореться за свою економіку навіть у воєнний час. Втім, союзникам доведеться активізуватися, якщо вони хочуть, щоб Україна стримала Росію на суші ще на рік.

Війна в Україні - що відбувається на фронті зараз

Колишній очільник Центрального розвідувального управління США Роберт Гейтс в інтерв'ю The Washington Post заявив, що наразі війну в Україні не можна називати тупиковою. Росія відновила імпульс наступу.

Протягом минулої доби, 21 лютого, на фронті між Збройними силами України та окупаційними військами відбулося 64 бойових зіткнення. Ворог намагався прорвати оборону ЗСУ на кількох напрямках. Особливо "гаряче" було на Куп'янському та Авдіївському напрямках, а також на південній осі фронту.

Україна вступає у третій рік повномасштабної війни, поступаючись агресору за кількістю солдатів та критично поступаючись у використанні артилерійських боєприпасів.

Вас також можуть зацікавити новини: