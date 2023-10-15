Президент США Джо Байден на цьому тижні проведе інтенсивні переговори з Конгресом США щодо необхідності схвалення нового пакету військової допомоги.

Новий пакет військової допомоги для Ізраїлю та України значно перевищить $2 мільярди.

Таку заяву зробив радник адміністрації США з питань нацбезпеки Джейк Салліван в ефірі недільної програми Face the Nation компанії CBS, зазначивши при цьому, що президент США Джо Байден на цьому тижні буде вести інтенсивні переговори з Конгресом США щодо необхідності схвалення нового пакету військової допомоги.

Американський чиновник зауважив, що ухвалення законів у Конгресі США залишається заблокованим через кризу з обранням спікера Палати представників після відставки Кевіна Маккарті. 3 жовтня за його звільнення проголосували 216 конгресменів, а проти виступили 210. Серед тих, хто виступав за звільнення, були й його однопартійці: Енді Біггс, Кен Бак, Тім Берчетт, Елі Крейн, Метт Гетц, Боб Гуд, Ненсі Мейс і Метт Розендейл.

Відео дня

Допомога Україні та Ізраїлю

7 жовтня рано вранці палестинське угруповання ХАМАС атакувало Ізраїль.

8 ктября 2023 року стало відомо про те, що США готують пакет допомоги Ізраїлю. У Сенаті США пропонували розглянути питання про додаткове фінансування оборони Ізраїлю.

10 жовтня 2023 року в армії США закликали Конгрес об'єднати військову допомогу Ізраїлю та Україні. Раніше США пообіцяли допомогу Ізраїлю після нападів ХАМАС, в тому числі шляхом відправки боєприпасів.

Командувач армією США Крістін Вормут заявила, що Конгрес має схвалити додаткове фінансування, щоб гарантувати, що плани Пентагону з виробництва і придбання боєприпасів зможуть одночасно задовольнити потреби як Ізраїлю, так і України.

Вас також можуть зацікавити новини: