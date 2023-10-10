Раніше США пообіцяли допомогу Ізраїлю після нападів ХАМАС, у тому числі шляхом надсилання боєприпасів.

Командувач армії США Крістін Вормут заявила, що Конгрес має схвалити додаткове фінансування, щоб гарантувати, що плани Пентагону з виробництва та придбання боєприпасів зможуть одночасно задовольнити потреби як Ізраїлю, так і України.

Як повідомляє Reuters, Вашингтон пообіцяв допомогу Ізраїлю після нападів ХАМАС, у тому числі шляхом надсилання боєприпасів, причому перша партія допомоги у сфері безпеки, як очікується, надійде найближчими днями.

"Одна річ, яка дійсно важлива з точки зору боєприпасів, зокрема, і нашої здатності підтримувати як потенційно ізраїльтян, так і українців одночасно, це додаткове фінансування від Конгресу, щоб мати можливість збільшити наші можливості, з точки зору нашої здатності розширювати виробництво, а потім також заплатити за самі боєприпаси", - сказала Вормут.

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За її словами, армія США все ще перебуває на "ранніх стадіях" розгляду запитів Ізраїлю про підтримку, включно з тим, чи вплине надання такої допомоги на військову готовність США.

"Але я б стверджувала, що так само, як ми прагнемо до підтримки України, я вважаю, що намір полягає в тому, щоб підтримати Ізраїль", - сказала вона.

Допомога США Ізраїлю та Україні

Американська влада однозначно засудила напад ХАМАС на Ізраїль, пообіцявши надати партнерам всю необхідну підтримку. 8 жовтня стало відомо, що додаткова допомога вже в дорозі.

Раніше повідомлялося, що американські сенатори готують закон, який спрямований на надання допомоги Ізраїлю для захисту від атаки ХАМАС 7 жовтня. Він включатиме поповнення системи протиракетної оборони "Залізного купола", а також буде розглянуто питання про додаткове фінансування.

Нагадаємо, Конгрес США прийняв тимчасовий бюджет, з якого викреслили всі витрати на підтримку України.

Раніше ЗМІ повідомляли, що адміністрація президента США Джо Байдена планує 11 жовтня оголосити про виділення чергового пакету військової допомоги Україні на суму близько 200 мільйонів доларів.

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