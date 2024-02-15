За словами речниці Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, в Чорному морі продовжує нести чергування ракетоносій.

В Україні лишається загроза застосування ракет з моря, повідомила начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Була інформація про пуски з акваторії Чорного моря. Там у цей час ніс чергування фрегат, ракетоносій "Адмірал Макаров", спорядження якого передбачає 8 калібрів. Якщо пуски дійсно були з нього, то кількість ракет на ньому стало меншою. Але це не скасовує небезпеку, адже готові споряджені ракети на ньому є, він на чергуванні і не виключено навіть повторення ракетного удару", – сказала Гуменюк.

Вона також додала, що ситуація в Чорному морі залишається складною для окупантів. Вони намагаються передислокувати всі свої кораблі з Криму.

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"Вони вже усвідомили, що знаходитися на півострові чи його акваторії їм небезпечно. Вони намагаються передислокувати все на базу в Новоросійську. Але вона менша за ті, які вони використовували в Криму. То ж вони вишукують способи якимось чином утрамбувати цю логістику в наявні території. Саме тому, до прикладу, розглядалися порти Абхазії для розширення місць базування", – сказала Гуменюк.

РФ нанесла масований ракетний удар по Україні: що відомо

За повідомленням Повітряних сил, РФ запустила по Україні 26 повітряних цілей. Половину з них знищила українська система ППО.

Однією з цілей окупантів стала столиця, ракети різного типу заходили на Київ з різних напрямків. За повідомленням місцевої влади, сили ППО знищили усі ворожі цілі, які прямували на Київ.

Ще однією ціллю РФ став Львів. В бік міста летіло 10 ракет, щонайменше одна з них влучила в об'єкт інфраструктури. В результаті атаки двоє людей отримали різані рани.

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