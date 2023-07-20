Літаки з цього аеродрому використовувалися, зокрема, для атаки на південні області України.

Вдень 20 липня прогриміли вибухи в Сакському районі окупованого Криму. Місцеві Telegram повідомляють про роботу російської ППО біля Новофедорівки та Іванівки.

"Щойно була сильний вибух в районі села Іванівка та Новофедорівка... Вибухи в Сімферопольському районі, працює ППО", - пишуть очевидці.

Своєю чергою, гауляйтер Криму Сергій Аксьонов звітував про нібито збитий БПЛА: "Безпілотник збитий в центральній частині Криму, постраждалих і руйнувань немає".

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Разом з тим, в мережі очевидці - вже після заяви Аксьонова про успішну роботу протиповітряної оборони РФ - стверджують, що чули вибухи не тільки в Новофедорівці, але і в Гвардійському - теж в районі військового аеродрому.

Як уточнює "Радіо Свобода", вибухи пролунали в районі військового аеродому в Новофедорівці. Там базується 43-й окремий морський штурмовий авіаполк ЧФ РФ.

Літаки з цього аеродрому використовувалися, зокрема, для атаки на південні області України.

Вибухи в Криму - удар по Новофедорівці

Невідомі БПЛА не вперше атакують аеродром окупантів у Новофедорівці. Останній раз "приліт" по об'єкту підтверджувався ще 9 серпня 2022 року. Тоді в результаті вибухів знищено щонайменше 9 літаків, аеродром було виведено з ладу.

Україна свою причетність до "бавовни" на аеродромі не підтверджувала, а Росія приховала втрати, заявляючи лише про детонацію боєприпасів.

Останнім часом вибухи в Криму почастішали. Наприклад, 17 липня "бавовна" знову завітала на Кримський міст - кілька надводних безпілотників пробили опору незаконно побудованої конструкції, згодом в море впала частина автодороги. Крім того, Україна неодноразово атакувала Чорноморський флот Росії, задіяний в ударах по материковій території, безпосередньо біля півострова.

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