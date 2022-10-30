Надводні безпілотники USV прорвали оборону окупантів.

У Севастопольській бухті було уражено не менше трьох кораблів Чорноморського флоту Росії. Надводні безпілотники USV фактично прорвали оборону окупантів.

Про це йдеться в OSINT-розслідуванні спільноти GeoConfirmed в Twitter.

Проаналізувавши безліч відео, опублікованих очевидцями, OSINT-дослідники підтвердили, що росіяни намагалися збити БПЛА з двох різних позицій, в тому числі з вертольота.

Відео дня

На один безпілотник скинули вибухівку, після чого трансляція на БПЛА перервалася.

Також на відео потрапила атака на кораблі класу "Адмірал Григорович" і "Адмірал Макаров" і на тральщик "Ван Голубець". Ймовірно, безпілотникам все ж вдалося врізатися у судна.

На підставі відзнятого матеріалу можна зробити висновок, що USV знаходилися поруч щонайменше з 4 кораблями і для атаки робили майже розворот, відзначають аналітики.

Всього, за підрахунками дослідників, для атаки на кораблі було використано від 6 до 8 надводних безпілотників: три вдарили по кораблях, ще три бродили вдень по воді, два, найімовірніше, булр знищено (можливо, ті ж, що "бродили").

Дослідники також поставили під сумнів заяву Росії про те, що судна нібито брали участь у "зерновій угоді". Контроль "зернових коридорів" у підконтрольній Росії бухті є нелогічним.

Вибухи в Криму

29 жовтня у Севастопольській бухті прогриміли вибухи. Окупаційна влада стверджувала, що ЗС РФ збили всі БПЛА, які атакували стоянку кораблів.

Пізніше з'явилася інформація про пошкодження чотирьох кораблів, в тому числі "Адмірала Макарова", який атакував "Калібрами " українські міста. Росія стверджує, що пошкодження отримав тільки тральщик "Іван Голубець".

Увечері того ж дня Росія заявила про вихід з "зернової угоди". Глава МЗС Дмитро Кулеба відповів, що Москва давно планувала зірвати угоду.

За словами українського президента Володимира Зеленського, Росія почала загострювати продовольчу кризу ще у вересні, коли заблокувала рух суден із зерном. РФ щонайменше двічі завдавала ударів по ВМС України, які гарантували безпеку зернового коридору.

У перші дні дії угоди Росія завдала ударів по українських портах, цілячись в зерносховища. Відтоді Москва неодноразово шантажувала Захід "голодом" через постачання Україні зброї для самозахисту.

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