При цьому офіційно цю інформацію американські спецслужби не коментують.

Атаку безпілотників на Кремль у Москві організували спеціальні військові або розвідувальні підрозділи України.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на дані американських спецслужб. При цьому видання наголошує, що у США не знають, який саме підрозділ міг організувати атаку, а також, чи знав про це президент Володимир Зеленський.

Таких висновків американські спецслужби дійшли після аналізу перехоплень повідомлень, де про причетність України говорять як російські, так і українські офіційні особи. Втім, конкретних доказів у американської розвідки немає.

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NYT також пише, що США вважають Україну відповідальною за вбивство Дар'ї Дугіною, Владлена Татарського й низку атак російської території.

Офіційно цю інформацію не коментують ні у Білому домі, ні в ЦРУ.

Атака на Кремль: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 3 травня РФ заявила про атаку на Кремль. Відразу після цього у мережі з’являлися відео атаки, на яких можна було побачити вибух над куполом Сенатського палацу.

Російська сторона звинуватила Україну у спробі вбити російського диктатора Володимира Путіна. Втім, в момент вибуху його не було в Кремлі.

В Україні причетність до цих ударів заперечили. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що цей удар міг бути російською операцією, яку здійснили для виправдання ударів по українським територіям.

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