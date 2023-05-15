У районі Кремля знову помітили безпілотник. Місцеві жителі зафіксували об'єкт у небі на камери своїх телефонів.
Про це повідомляє ВЧК-ОГПУ з посиланням на інсайдерські дані про польоти БПЛА над Москвою та Московською областю.
Проект також опублікував відео, на яких зафіксовано польоти дронів над МКАДом та Кутузовським проспектом. Також помітили дрони в районі Кремля.
"14 травня о 22:42 надійшла інформація: за міським телефоном зателефонувала громадянка, яка повідомила, що бачила в небі 2 хвилини тому вогники в небі, хрестик у небі схожий на квадрокоптер і за хвилину полетів літак, обидва у бік Кремля", - зазначило джерело каналу.
Прилеглу до Кремля територію обстежили, але безпілотників не виявили. Втім, вже наступного дня москвичі знову бачили безпілотник біля Кремля. 15 травня о 00:02 поліцейський помітив інформація в небі над Храмом Василя Блаженного літальний апарат, що пішов у бік парку "Заряддя". Після обстеження території, прилеглої до Кремля, безпілотника не виявили.
Тим часом неспокійнот було й у Московській області. Там БПЛА спостерігали за низкою заводів та військових частин.
Атака на Кремль
В ніч на 3 травня РФ заявила про атаку на Кремль. В мережі з’являлися відео атаки, на яких можна було побачити вибух над куполом Сенатського палацу у Кремлі.
Очікувано, російська сторона звинуватила Україну у спробі вбити російського диктатора Володимира Путіна, хоча йому не було завдавно шкоди – в момент вибуху його не було в Кремлі.
В Україні причетність до цих ударів заперечили. Зокрема, президент України Володимир Зеленський зазначив, що цей удар міг бути російською операцією, яку здійснили для виправдання ударів по українським територіям.