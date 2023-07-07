Дмитро Лубінець зазначив, що після 24 лютого 2022 року не вдалося звільнити жодну людину.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомляє, що Російська Федерація відмовляється звільняти українських військових і цивільних, які потрапили в полон під час Антитерористичної операції і Операції Об'єднаних сил у період 2014-2022 років.

"У нас є окремий список тих, хто перебувають у полоні з 2014 року по 24 лютого 2022 року. Станом на сьогодні нам не вдалося повернути жодного з цього списку", - сказав Лубінець на брифінгу для журналістів в рамках Всеукраїнського правозахисного форуму "Легіон права".

При цьому він зазначив, що під час передачі російській стороні великих списків для обміну, завжди передаються імена військовополонених та цивільних заручників, які перебувають у полоні з 2014 року. За його словами, є випадки, коли росіяни викреслюють зі списків імена людей, які перебувають у полоні.

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Водночас омбудсмен вирішив не називати точну цифру українських військових, які перебувають в полоні на території РФ або на тимчасово окупованій території. Також він вказав, що відомо про 373 цивільних заручника, які були взяті в полон на окупованих частинах Луганської, Донецької областей і Автономної республіки Крим.

Росія утримує українців в заручниках - що відомо

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що визволення українських цивільних заручників з російського полону може тривати десятиліттями. Омбудсмен пропонує за участі Туреччини створити платформу для звільнення українських цивільних з російської неволі.

Після 24 лютого 2022 року, з часу початку повномаштабного вторгнення загарбницьких військ РФ, вдалося повернути 2 576 громадян України, з яких 144 - це цивільні заручники.

Слід зазначити, що 6 ляпня 2023 року в рамках чергового обміну полоненими додому повернули ще 45 воїнів ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та двох цивільних. Серед звільнених двоє офіцерів, 41 рядовий та сержант, цивільний співробітник "Азовсталі" й тероборонівець з Херсона.

Також матері повернули двох дітей - 6-річного Рената і 10-річну Варвару, яких росіяни незаконно депортували й приховували.

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