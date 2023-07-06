Малюки не бачили свою маму понад півтора роки.

Двох дітей, яких раніше депортували російські окупанти, повернули в Україну в рамках сьогоднішнього обміну полоненими. Їхня мама, яка також була в російському полоні як бойовий медик, повернулася в Україну ще в жовтні 2022 року.

Шестирічний Ренат та 10-річна Варвара понад півтора ріки не бачили маму. Батьки дітей чекали їх повернення весь цей час, поки Росія намагалася приховати місцезнаходження викрадених малюків.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими оприлюднив щемливе відео повернення Рената та Варвари додому. На кадрах видно, що діти відразу впізнали маму, адже хлопчик став кликати її. При цьому жінка не стримала сліз, побачивши своїх дітей.

Обмін полоненими 6 липня 2023 - що відомо

З російського полону сьогодні додому повернули ще 45 воїнів Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та двох цивільних.

Глава офісу президента Андрій Єрмак вказав, що серед звільнених з російського полону двоє офіцерів, 41 рядовий і сержант, цивільний співробітник "Азовсталі" і тероборонівець з Херсона.

Крім того, додому повернули двох незаконно вивезених до Росії дітей - 6-річного Рената і 10-річну Варвару.

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