Омбудсмен пропонує за участі Туреччини створити платформу для звільнення українських цивільних з російської неволі.

Визволення українських цивільних заручників з російської неволі може тривати десятиліттями, якщо не буде створено дієвого механізму для їх повернення. Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець на Всеукраїнському правозахисному форумі "Легіон права".

"Станом на сьогодні нам вдалося повернути 2 тисячі 576 громадян України, з яких 144 - це цивільні заручники", - сказав Лубінець.

Омбудсмен додав, що у російському полоні перебуває понад 25 тис цивільних заручників.

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"Скільки треба часу Україні, щоби повернути усіх своїх громадян? Якщо не буде запущений дієвий механізм, на це будуть іти роки, десятиріччя. У нас немає стільки часу", - наголосив Лубінець.

Він зазначив, що Російська Федерація щодня піддає тортурам українських громадян.

"Вкотре і вкотре ми звертаємося до міжнародних інституцій, щоб нам допомагали", - сказав Лубінець.

Також він сказав, що вдалося повернути 382 українські дитини.

Окремо, під час брифінгу для журналістів, омбудсмен розповів, що отримані факти системного порушення росіянами прав українських військовополонених, цивільних заручників і дітей.

"Щодо тортур і катувань: станом на сьогодні, за нашими даними, приблизно 86-88% громадян України, які пройшли через звстінки Російської Федерації, перебували під тортурами, які можуть бути офіційно зафіксовані", - сказав Лубінець.

Разом з тим, омбудсмен розповів, що українською владою пропрацьовується декілька ввріантів для повернення цивільних до України в різний спосіб.

"Нам треба створити дієвий механізм. Саме через небажання російської сторони, на мій погляд, проводити такі процеси, ми зараз не маємо суттєвих результатів щодо повернення цивільних. Але це не означає, що ми зупиняємося. Ми продовжуємо це робити", - наголосив Лубінець.

Він додав, що особисто виступив ініціатором створення поатформи для звільнення цивільних за участі турецької сторони. В Анкарі вже відбулася зустріч Лубінця з російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою і турецьким омбудсменом. Ще Лубінець провів окрему зустріч з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом і обговорював питання цивільних.

Як повідомляв УНІАН, станом на 31 травня було відомо про примусову депортацію щонайменше 19 тисяч 453 українських дітей в Росію. Але насправді ця цифра набагато більша. На час початку повномаштабної загарбницької війни Росії проти України, на територіях, які нині окуповані, проживало близько 700 тисяч дітей.

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