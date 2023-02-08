Окупанти всіляко прагнуть затягнути і зірвати процедури обміну полоненими, каже омбудсмен.

У Росії придумали новий спосіб затягування процедур обміну полоненими. Тепер росіяни стверджують, нібито родичі полонених українців просять не повертати їх назад в Україну. Про це розповів Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, саме таку причину затягування чергового обміну йому озвучила уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова.

"Так от, маю що відповісти пані Москальковій. В Україні уже було кілька випадків, коли мобілізовані солдати армії РФ, захоплені в полон українською армією, відмовлялися від обміну та виявляли бажання залишитися на підконтрольній Україні території", – заявив Лубінець.

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У цьому контексті український омбудсмен згадав також російських солдатів Олександра Фоменка та Руслана Вяльшина, яким вдалося вже двічі побувати в українському полоні.

Обміни полоненими - актуальні новини

Між Україною і Росією періодично проводяться обміни полоненими. Востаннє такий захід відбувся 4 лютого. Додому повернулися 116 українських бійців.

За словами омбудсмена, Росія відмовляється від пропозицій України провести обмін за принципом "всіх на всіх". При цьому агресор максимально затягує процес повернення саме захисників Маріуполя.

Також Росія періодично зриває навіть вже узгоджені раунди обміну полоненими. За даними ГУР, це робиться для того, щоб психологічно впливати на українське суспільство і дестабілізувати ситуацію.

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