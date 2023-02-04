Серед них - оборонці Маріуполя, херсонські партизани, снайпери з Бахмутського напрямку та інші герої, загалом - двоє офіцерів та 114 рядових і сержантів.

В Україну в рамках чергового обміну повернули 116 захисників. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Черговий великий обмін полоненими. Нам вдалося повернути 116 наших людей, оборонців Маріуполя, херсонських партизанів, снайперів з Бахмутського напрямку та інших наших героїв. 87 - воїнів ЗСУ, двоє з яких - із ССО. Вісім бійців ТрО, семеро - з Нацгвардії, шестеро - з Нацполіції, п‘ятеро - з ДПСУ, двоє - з ВМС та один представник ДСНС", - розповів він.

Серед тих, хто сьогодні повернувся, двоє офіцерів та 114 рядових і сержантів.

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Також Єрмак зазначив, що вдалося повернути тіла загиблих іноземних волонтерів- добровольців Крістофера Метью Перрі та Ендрю Тобіаса Метью, а також тіло загиблого українського воїна-добровольця, який служив у Французькому іноземному легіоні та після початку повномасштабного російського вторгнення повернувся захищати Україну - Євгена Кулика. "Працюємо далі. Ми повернемо всіх", - додав керівник ОП.

Обмін полоненими – актуальне

Відомо, що попередній запланований обмін на 14 січня Росія зірвала без пояснень. Розвідка називала це частиною путінської ІПСО, спрямованої на розхитування суспільних настроїв.

Російська сторона найбільш зацікавлена у поверненні власних командирів і кадрових військових. Водночас Москва не погоджується на обмін "всіх на всіх".

Протягом обміну 8 січня, першого обміну у 2023-му, Україні вдалося повернути ще 50 воїнів.

За даними Мінреінтеграції, упродовж 2022 року із російського полону Україні вдалося повернути майже 1,6 тис. людей.

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