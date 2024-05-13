Адміністрація збирає підрядників на засідання.

Харківська обласна військова адміністрація проведе засідання, на якому обговорять стан фортифікаційних споруд у області.

Про це ввечері повідомив голова адміністрації Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі. За його словами, на засіданні групи "Прозорість та підзвітність" будуть присутні всі учасники процесу будівництва фортифікаційних споруд. Результати зустрічі обіцяють озвучити.

"Щодо фортифікацій Харківщини. Сьогодні дав доручення профільному заступнику зібрати всіх учасників процесу будівництва фортифікаційних споруд. Кожен підрядник на засіданні групи "Прозорість та підзвітність" прозвітує про виконані роботи", - зазначив Синєгубов. Відео дня

Наступ Росії на Харківщині: що відомо

Нагадаємо, що у п'ятницю російські окупаційні війська пішли у наступ та спробували прорвати лінію української оборони на півночі Харківської області. Тривають важкі бої, аналітики повідомляють про захоплення низки населених пунктів.

Командир одного з підрозділів ЗСУ Денис Ярославський поскаржився на відсутність необхідних фортифікацій, через яке окупанти мають змогу швидко просуватися.

На це відреагував очільник адміністрації Державної спецслужби транспорту Міністерства оборони, бригадний генерал Олександр Яковець. Він пояснив, як саме здійснюють фортифікаційне обладнання оборонних рубежів.

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