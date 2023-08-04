ЗСУ руйнують логістику ворога й перевіряють його оборону у різних місцях.

Контрнаступ Збройних сил України продовжується і наші війська повільно просуваються.

У The Economist вважають, що такі темпи можуть бути організовані навмисно командуванням. Начальник Штабу оборони Великої Британії Тоні Радакін завив, що Сили оборони завдають ударів по логістиці загарбників, а також перевіряють російську оборону в різних місцях.

В червні українське командування повідомляло, що великі бронетанкові з'єднання є хорошою мішенню для безпілотників ЗС РФ, а тому ЗСУ наступають малими групами.

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"Обмежений успіх, яким зараз користуються українці, в основному є результатом дій підрозділів рівня взводу і роти. Вони використовують для укриття узлісся дерев і невеликі населені пункти", — вказується в матеріалі.

За словами журналістів, коли ЗСУ відправлять на штурм свої основні резерви, все залежатиме від того, чи зможе РФ організовано відвести свої війська. Є ймовірність, що ЗС РФ, виснажені місяцями боїв, "тріснуть". Окупаційні сили вже стикаються з низьким моральним духом, нестачею боєприпасів, а також поганими рішеннями командирів. Головний удар України стане справжнім випробуванням для ЗС РФ.

Військовий стратег Лоуренс Фрідман зазначає, що Сили оборони України воюють не так, як армія США і союзники. У своїх війнах американці показували на полі бою переважну вогневу міць і панування в повітрі, чого в українських сил немає. ЗСУ не можуть дозволити собі "нову версію бліцкригу", до якої, можливо, звикли багато хто на Заході, дивлячись на дії американців у війні в Перській затоці.

Контрнаступ ЗСУ - що відомо

Як повідомляв The Washington Post, Сили оборони поступово просуваються до основної лінії оборони російських окупаційних військ на півдні. У контрнаступі Україна задіяла резерви 10-го армійського корпусу ЗСУ, а також танки та бронетехніку, щоб досягти просування в районі Роботиного Запорізької області.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ЗСУ зривають плани ворога. Сили оборони продовжили наступальні дії біля Бахмута і просунулися в цьому районі.

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