Українські військові намагаються просунутися біля Роботиного на Запоріжжі.

Сили оборони поступово просуваються до основної лінії оборони російських окупаційних військ на півдні. У контрнаступі Україна задіяла резерви 10-го армійського корпусу ЗСУ, а також танки та бронетехніку, щоб досягти просування в районі Роботиного Запорізької області.

Про це пише The Washington Post із посиланням на власні джерела. Зазначається, що на початковому етапі контрнаступу українських військ на початку червня сили 9-го армійського корпусу використовували щойно отриману західну техніку, але зазнавали втрат. До того ж, росіяни підготувалися до оборони та облаштували мінні поля, що уповільнило просування українських військових.

Наступна фаза контрнаступу покладалася на атаки піхотних підрозділів. Україна намагалася здобути перевагу над ворогом за допомогою асиметричних методів ведення бою, проте це також не призвело до прориву, пишуть автори матеріалу.

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Минулого тижня Україна вирішила відправити на поле бою резервний 10-й армійський корпус, який має на озброєнні важку техніку західного зразка. Це призвело до різкої активізації боїв.

"Останній тиждень боїв був важливим, тому що вони вирішили більше задіяти другий ешелон своїх військ. Поки неясно, чи зазнали російські війська достатніх втрат, щоб створити умови для прориву ЗСУ. На цьому етапі ми чекаємо та спостерігаємо", – розповів виданню військовий аналітик Роб Лі, який тільки-но повернувся з фронту.

Водночас український військовий, імʼя якого не називають, зазначив, що події на фронті можна описати як важкий, але поступовий рух, якому заважає погода.

"Ми намагаємося закріпитися у Роботиному та працюємо з різними перешкодами. Погодні умови ідеальні для того, щоб російські сили використовували безпілотники для ураження нашої артилерії", – додав він.

Роботине, в районі якого точаться запеклі бої, знаходиться менш ніж за 1,5 милі (2,4 км) від основної лінії оборони Кремля. Саме там може відбутися прорив українських військ, акцентує видання.

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські окупаціні війська відчайдушно намагаються зупинити просування Сил оборони. За його словами, штурми росіян дуже жорстокі. Проте українські захисники домінують.

Крім того, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що на Бахмутському напрямку продовжується просування українських військ. На Купʼянському та Лиманському напрямках окупанти ведуть активні наступальні дії, проте ЗСУ зривають плани ворога.

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