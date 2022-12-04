Аналітики зазначили, що погодні умови починають розташовувати до прискорення темпів наступу.

З настанням зими умови на сході України стають сприятливішими для швидших темпів військових операцій у кілька майбутніх тижнів.

Про це йдеться у свіжому огляді аналітиків Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики з посиланням на російського військового блогера зазначили, що земля вздовж лінії Кремінна-Сватове замерзла, тому українські сили збільшать тиск на російських окупантів.

При цьому аналітики навели слова голови Луганської обласної Військової адміністрації Сергія Гайдая, який також заявляв, що погода на лінії фронту від Кремінної до Сватового змінюється і, як він вважає, українські сили незабаром зможуть поліпшити контрнаступальні маневрені дії, оскільки болото повністю замерзне.

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За оцінками експерта ISW, загальний темп операцій, ймовірно, прискориться в найближчі тижні, оскільки постійні холоди дозволяють землі промерзати по всьому периметру військових дій, особливо на сході України, де операції з обох сторін загрузли в сильному болоті.

Експерти Інституту вважають, що ні російські, ні українські військові не припинять наступальні операції взимку - оптимальний час для війни за участю механізованих підрозділів.

Прогноз ISW дисонує зі словами директора Національної розвідки США Авріл Хейнс, яка зазначила, що в найближчі місяці продовжиться зниження темпів бойових дій в Україні.

Крім того, в огляді аналітики зазначили, що ЗСУ продовжують просування на північний захід від Кремінної. А російські окупанти продовжили наземні атаки навколо Бахмута, в районі Авдіївки-Донецька, а також у західній частині Донецької та східній частині Запорізької областей.

Ситуація на Донбасі

3 грудня президент України Володимир Зеленський розповів, яка ситуація на фронті. За його словами, "найбільш гаряче, найбільш болісно" зараз на Донеччині.

Крім того, в Донецькій області українські прикордонники "мінуснули" російський винищувач-бомбардувальник Су-34. "Пташку" приземлили на околицях Бахмута, який став однією з найгарячіших точок на фронті.

Раніше військовий експерт Роман Світан зазначив, що Донецький фронт стабілізовано. Триває перемелювання російських військ уздовж всієї лінії фронту, особливо під Бахмутом і Авдіївкою. За його словами, в район Павлівки підійшли свіжі сили ЗСУ і "загасили всі сили окупантів".

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