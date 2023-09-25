Місцева влада закликає не публікувати фото та відео в інтернет.

Ввечері російські загарбницькі війська обстріляли Миколаїв. Про це повідомляє мер міста Олександр Сєнкевич у своєму Telegram-каналі.

"Приліт нам зрозуміло куди. Прошу нікого нічого не викладати в інтернет", - написав він. Близько 21:00 Повітряні сили Збройних сил України попереджали, що для Миколаївської області існує ракетна небезпека.

О 21:46 повітряну тривогу для міста та області скасували. Місцева влада поки не надавала нових деталей.

Відео дня

Оновлено о 22:00: "Суспільне" повідомляє, що у місті знову пролунали вибухи.

Обстріли України: останні новини

Нагадаємо, минулої ночі російські окупанти атакували українські міста ракетами та безпілотними літальними апаратами. Вибухи пролунали в Одеській області.

По Одещині били "Калібрами", "Оніксами" та дронами. Внаслідок атаки значних руйнувань зазнав морський пасажирський вокзал Одеського порту та розташований поруч готельний комплекс "Одеса".

Від російської атаки загинули дві людини, їх знайшли під завалами.

Ввечері окупанти обстріляли Дніпровський район Херсона. За попередньою інформацією, загинули двоє людей, ще трьох госпіталізували.

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