У Силах оборони уточнили, куди саме влучили "Онікси".

За словами українських військових, російська армія вважає, що у висотному готелі "Одеса", у порту на березі Чорного моря, розташовано "центр прийняття рішень".

Як повідомила журналістам керівниця об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, вночі ворог масовано атакував Одесу та Одеську область. Окупанти застосували комбіновану тактику з використанням дронів ударного типу та двох типів ракет – високоточних "Калібрів" та надзвукових "Оніксів".

"Удар прийшовся по припортовій інфраструктурі. Зокрема зруйновано будівлю морського вокзалу та готелю, що поруч. Готель багато років не працює, але ворог сприйняв його як центр прийняття рішень та поцілив саме по ньому. Також два "Онікси" влучили в зерносховище, яке зруйновано", - розповіла Гуменюк.

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Вона додала, що 19 "Шахедів" - всі, які випустив ворог по регіону, були знищені в небі над Одещиною. Також знищено 11 ракет типу "Калібр": по одній над Миколаївщиною та Кіровоградщиною, над Одещиною – 9 одиниць.

Військова зазначає, що ворог застосовував тактику комбінованих маршрутів: максимально заплутуючи системи Протиповітряної оборони, він спрямовував ракети в різні напрямки, в різні регіони, але "заклавши" повернення до Одещини. За словами Гуменюк, таким чином противник намагався виснажити систему української ППО, але її результативність - надзвичайно висока.

"Внаслідок таких складних маршрутів, довелось працювати по ракетах просто над житловими кварталами, промисловою зоною. Внаслідок бойової роботи уламками було завдано пошкоджень складським приміщенням приватного підприємства, приватним будинком... Спалахували пожежі, які рятувальники дуже оперативно приборкали", - розповіла Гуменюк.

Вона додала, що в Одесі постраждала жінка, яка внаслідок вибухової хвилі отримала поранення побитим склом.

Удар по Одещині: що відомо

Сьогодні вночі російські військові завдали масованого удару по Одесі ракетами та дронами. Внаслідок значних руйнувань зазнав морський пасажирський вокзал Одеського порту та розташований поруч готельний комплекс "Одеса". Зокрема, багатоповерховий готель горів на площі понад 2 тис. кв. метрів. У порту, на зерновому складі, загинуло дві цивільні людини – їх знайшли під час розбору завалів. Під час ліквідації пожежі у готелі було залучено 12 одиниць пожежної техніки та 42 рятувальники. Загалом було залучено для ліквідації наслідків нічної атаки понад 110 рятувальників та понад 30 одиниць спецтехніки.

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