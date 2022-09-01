Зафіксовані влучання у житлові будинки, приватні присадибні будинки в передмісті, а також у приймальний покій Спеціалізованої медико-санітарної частини, магазин і дитячі садочки.

Внаслідок обстрілів окупантами Енергодару є загиблі та поранені.

Про це повідомив міський голова міста Дмитро Орлов.

"Самі ж вбивці цивільного населення, які обстрілюють зранку Енергодар з мінометів, автоматів і гатять снарядами, задіяли авіацію (над містом кружляють гелікоптери), вже повідомили про загиблих та поранених внаслідок їхніх обстрілів", - зазначив він. Відео дня

Орлов додав, що зафіксовані влучання у житлові будинки, приватні присадибні будинки в кооперативах в передмісті, а також у приймальний покій Спеціалізованої медико-санітарної частини, магазин і дитячі садочки.

Як повідомляв УНІАН, раніше Орлов заявив, що мінометні обстріли у місті не припинялися сьогодні, 1 вересня, з 5-ї ранку. За його словами, у місті також чутно автоматні черги.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни не відмовляють від спроб захопити Донбас. Минулої доби ЗС РФ зосередили зусилля на боях на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Підрозділи противника намагалися вести наступальні бої у районах населених пунктів Весела Долина, Зайцеве. Російські окупанти безуспішно наступали в районі Водяного.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні займаних позицій.

Вранці, 1 вересня, ворог почав інтенсивний мінометний обстріл Енергодара – міста-супутника ЗАЕС, звинувачуючи у вогні Україну.

На півдні країни триває контрнаступ ЗСУ, заявлений ще 29 серпня. В Інституті вивчення війни попередили, що широка операція зі звільнення територій може зайняти тижні, а то й місяці.

Командуванню вдалося підтвердити ліквідацію понад 200 окупантів і шести ворожих складів окупантів за добу. Всього українська авіація завдала 24 удари по позиціях росіян на півдні.

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