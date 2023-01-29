Повітряну тривогу оголошували в багатьох областях України.

Ввечері в неділю, 29 січня, в східних та південних областях України було оголошено повітряну тривогу.

Вже близько 23:00 в Харкові було чути вибухи, повідомляє "Суспільне Харків".

Голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов сповістив, що окупанти завдають ударів по області.

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"Увага! Жителі Харкова і області, окупанти завдають ударів! Залишайтеся в укриттях!", – написав він.

Водночас ворог веде артилерійський вогонь по фринтонтових районах Дніпропетровщини.

"Прибережні території увага, активність ворожої артилерії, перебувайте в безпечних місцях!", – повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

Оновлено 23:20: Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що під ударом Київський район міста, можуть бути постраждалі.

"Влучання у житловий будинок. У будівлі пожежа. Сильні пошкодження. За інформацією, що потребує підтвердження, є постраждалі", – написав він.

Водночас "Суспільне Херсон" повідомляє, що в області чути вибухи – не вперше за останню добу. Тривогу на Херсонщині оголошено не було.

Оновлено 23:25: Очільник Харківської ОВА Синєгубов інформує, що ворог, ймовірно, атакував Харків ракетою С-300.

"Зафіксовано влучання ворожої ракети у житловий будинок в центрі міста. Київський район. Попередньо ракетою С-300. На місці працюють всі екстрені служби. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", – написав він.

Оновлено 23:28: В більшості областей – відбій повітряної тривоги. Карта повітряних тривог на цей час має такий вигляд:

Масовані обстріли України - що варто знати

Російські загарбники, будучи неспроможними повністю захопити територію України, продовжують тероризувати мирне населення країни, завдаючи численних масових ударів по українських містах, зокрема - енергетичній інфраструктурі.

В Офісі Зеленського вважають, що окупанти тероризуватимуть українців ударами ракет та дронів до завершення війни. Водночас в РНБО вважають, що у окупантів немає спроможності виробляти таку кількість ракет, аби мати змогу тероризувати Україну ракетними атаками тривалий час.

Останній масований обстріл мав місце 26 січня. Тоді ворог запустив 55 ракет різних типів, Збройні сили України знищили 47 з них. Було пошкоджено енергетичні об'єкти у Вінницькій, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.

28 січня ворог збільшив кількість кораблів у Чорному морі до 16 одиниць, і, відповідно, загальний залп крилатих ракет "Калібр", що можуть бути запущені по Україні з цього напрямку, сягнув 20 одиниць.